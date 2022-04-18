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Юмтити может вернуться в «Лион» будущим летом

18 Апреля 2022 • 18:55 Комментировать

Руководители «Барселоны» продолжают прорабатывать вопрос продажи центрального защитника Самуэля Юмтити.

Француз имеет все шансы, чтобы вернуться в «Лион» будущим летом.

Футболист восстанавливается от полученной травмы в декабре. Хави дал понять, что не рассчитывает на Юмтити. Ранее руководители «Барселоны» неоднократно обсуждали варианты продажи француза, который постоянно сопротивляется и не желает уходить.

Тут же отметим, что в январе Юмтити подписал новый долгосрочный контракт с «Барселоной» до лета 2026 года с понижением оклада. Таким образом, футболист помог команде с точки зрения финансовой.

В планах каталонцев Умтити не было и нет. «Лион» уже прорабатывает варианты трансфера. Клуб работает над переходами сразу трех французов и своих бывших игроков: Ляказетта («Арсенал»), Толиссо («Бавария») и Юмтити («Барселона»).


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Евро-Футбол.Ру,
Лион Барселона Самуэль Юмтити
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