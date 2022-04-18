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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» попросила фанатов отменить бойкот матча с «Кадисом»

18 Апреля 2022 • 17:02 Комментировать

«Барселона» попросила фанатов отменить бойкот будущей игры.

Наиболее активные фанаты не так давно объявили бойкот матча с «Кадисом» в рамках Ла Лиги на «Камп Ноу». Основная тому причина — количество болельщиков в матче с «Айнтрахтом» в Лиге Европы, где «сине-гранатовые» зафиксировали поражение.

Издание Diario Sport сообщает, что руководители клуба связались с фанатами, причем сделала это лично вице-президент клуба Елена Форт. Функционер объяснила свою просьбу тем, что нужно поддержать Хави и команду в игре против «Кадиса».


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Барселона
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18.04  22:00 Барселона ... Кадис 1.23 6.60 13.00
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