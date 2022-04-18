«Барселона» объяснила критерии поиска нового левого защитника

Испанский журналист Тони Хуанмарти рассказал, что «Барселона» будет искать не очень дорого футболиста, играющего в Ла Лиге.

На данный момент единственным левым защитником каталонского клуба является 33-летний Жорди Альба. В «Барселоне» считают, что игрок сможет выступать на высоком уровне еще несколько сезонов, поэтому речь идет только о поиске подходящего сменщика для него.

Клуб не готов тратить целое состояние на игрока, который большую часть времени будет проводить на скамейке запасных. «Барселона» будет искать футболиста, у которого есть свободный контракт. Даже если игрок связан договорным соглашением, он должен быть готов играть вторую скрипку после Альбы.

Кроме того, футболист должен выступать в чемпионате Испании.