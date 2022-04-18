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«Реал» может отказаться от трансфера Холанна летом

18 Апреля 2022 • 16:05 Комментировать

Мадридский «Реал» продолжает работу на трансферном рынке. «Сливочные» поставили в приоритет трансферы Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинга Холанна («Боруссия» Д), однако второй вариант все чаще начинает смущать руководителей из Мадрида.

Издание Goal сообщает, что «Реал» все чаще задумывается о финансовых запросах норвежца. При этом нападающий в текущем сезоне начал очень часто получать травмы.

В Мадриде переживают относительно требований Холанна по зарплате. Это может создать негативную атмосферу в раздевалке, а лидеры клуба попросят значительное повышение.

Некоторые параллели «Реал» проводит с Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром. Эти футболисты были куплены за огромные деньги, но количество проблем с ними на данный момент увеличилось многократно.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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