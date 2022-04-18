«Реал» нашел альтернативу Эрлингу Холанну в «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Реал» продолжает работу на рынке трансферов. На лето Флорентино Перес поставил 2 приоритетных задачи: Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд). В случае неудачи при подписании норвежца, «сливочные» проведут переговоры с Эдинсоном Кавани («Манчестер Юнайтед»). О данной информации сообщает издание Fichajes.

Уругваец станет временной кандидатурой на следующие 1-2 сезона, дабы в Мадриде появились финансовые возможности оформить переход топового форварда после огромных трат на Мбаппе.

35-летний Кавани будущим летом станет свободным агентом.