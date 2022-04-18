Игуаин про МЛС: «Думал, что приду сюда играть с сигаретой во рту, а здесь всё так сложно!»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин посоветовал Луису Суаресу хорошо все обдумать, прежде чем решить продолжить карьеру в американской лиге. Ранее Суарес признался, что хотел бы играть в Соединенных Штатах, чтобы закончить свою карьеру там, а не возвращаться в Южную Америку.

«Я думал, что приду сюда и буду играть с сигаретой во рту, а вместо этого здесь все сложно. Это сложная лига. Она похожа на итальянский футбол. В Испании и Англии легче преуспеть, а в Италии, если ты не знаешь лигу, ты мучаешься», - сказал Игуаин.

В 44 матчах МЛС аргентинец забил 15 голов, - результат намного скромнее, чем был у него в Ла Лиге, где в 90 играх он поразил ворота 52 раза.