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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике обвиняют в коррупции

18 Апреля 2022 • 11:51 Комментировать

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес обвиняются в коррупции, сообщает El Confidencial.

По информации источника, Пике и Рубиалес оказывали давление на власти Саудовской Аравии, чтобы получить выплаты в размере €24 млн. За эту цену арабская страна получила право провести у себя Суперкубок Испании.

Сообщается, что Пике помог провести переговоры через компанию Kosmos, акционером которой он является. За это Рубиалес заплатил защитнику около €6 млн.

После заключения сделки о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, Федерация футбола Испании ежегодно получает €40 млн.

Помимо этого, зарплата Рубиалеса выросла в несколько раз. Пике тоже не остался в стороне. За своё участие в заключении сделки он ежегодно получает €4 млн через свою компанию Kosmos.

Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии с 2020 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Суперкубок Испании Луис Рубиалес
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