«Реал» хочет вернуть своего воспитанника

Левый защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия может вернуться в «Реал», сообщает Defensa Central.

По информации источника, королевский клуб уже начал переговоры со своим соседом о трансфере защитника. В Гарсии «Реал» видит замену для Марсело, который, вероятно, покинет клуб по завершению сезона.

Футболист перешёл в «Райо» из «Кастильи» в 2020 году на правах аренды, а уже в 2021 году был оформлен полноценный трансфер за €2 млн. Контракт Гарсии рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 22-летний испанец провёл за мадридский клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его цена на Transfermarkt составляет €5 млн.