«Барселона» интересуется форвардом «Бенфики»

Руководители «Барселоны» активно интересуются уругвайский форвардом «Бенфики» Дарвином Нуньесом.

По информации издания Marca, каталонская команда уже давно следит за 22-летним уругвайским футболистом. «Барселона» хотела бы заполучить талантливого форварда, но сумма трансфера может достичь 100 миллионов евро. Напомним, что в услугах Нуньеса также заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В этом сезоне Дарвин Нуньес провёл в португальской лиге 25 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.