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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Барселоны» планируют митинг против руководства клуба

18 Апреля 2022 • 09:24 Комментировать

Болельщики «Барселоны» планируют в ближайшее время провести митинг против руководства каталонского клуба из-за ситуации в матче Лиги Европы с «Айнтрахтом».

По информации ССМА, активная группа болельщиков «сине-гранатовых» собирается провести митинг против боссов «Барселоны», которые допустили на домашний матч Лиги Европы с «Айнтрахтом» огромное количество немецких фанатов. Стоит отметить, что четвертьфинальный поединок на «Камп Ноу» посетили около 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта».

Напомним, что по сумме двух матчей команда из Франкфурта оказалась сильнее и в итоге вышла в полуфинал Лиги Европы.

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