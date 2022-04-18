«Атлетико» включится в борьбу за Морено

Согласно сообщению итальянского издания Calciomercato, защитник «Бетиса» Алекс Морено вызывает интерес со стороны «Атлетико».

Морено перешел в «Бетис» из «Райо Вальекано» в 2019 году. Испанский левый защитник отлично провел сезон 2021-22, забив пять голов и отдав пять передач в 38 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Барселона» и «Тоттенхэм». «Атлетико», в свою очередь, видит в Морено потенциальную замену Ренану Лоди, который летом может перейти в «Ювентус».

Контракт Морено с «Бетисом» рассчитан до лета 2025 года.