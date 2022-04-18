Уильямс провёл за «Атлетик» 224 матча без пропусков

Испанский нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс за последние шесть лет не пропустил ни одного матча.

По информации ESPN, 27-летний испанский футболист провёл в составе команды из Бильбао солидные 224 матча без пропусков. Стоит отметить, что Уильямс не пропустил ни одного поединка своего клуба в испанском чемпионате за последние шесть лет.

Напомним, что в этом сезоне Иньяки Уильямс провёл в испанской лиге в составе баскского клуба 32 встречи, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами.