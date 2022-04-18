«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей в Ла Лиге

Мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 3:2 в добавленное время в рамках 32-го тура Ла Лиги.

Для столичного клуба это третья победа кряду в национальном первенстве, при этом подопечные Анчелотти выиграли 7 из 8 последних матчей.

Единственным поражением остается катастрофическая игра против «Барселоны» (0:4).

После 32-х туров «сливочные» занимают первую строчку в таблице, имея в активе 75 очков.

«Барселона» располагается на 2-й строчке Примеры с гандикапом от «Реала» в 15 баллов, но при этом имеет 2 игры в запасе.