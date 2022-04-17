«Сельта» победила впервые за пять матчей, обыграв «Атлетик»

«Сельта» победила в гостях «Атлетик» (2:0) в 32-м туре чемпионата Испании. Победу клубу из Виго принесли голы Яго Аспаса и Франсиско Пейнадо, которые помогли «Сельте» прервать неприятную серию из четырёх матчей без побед.
В результате «Сельта» набрала 39 очков и обошла оступившийся «Эспаньол», заняв 11-е промежуточное место. «Атлетик» остался на восьмой позиции с 45-ю зачётными баллами.
Протокол игры
|11'Аспас Яго (0:1)
|37'Пейнадо Франсиско (0:2)
Унай Симон•Петхарроман Алекс • 41'Вивиан Даниэль•Йерай Альварес•Юри Берчиче•Беренгер Алекс•Венседор Унай•Весга Микель 46' (Саррага Ойер ( 46') •Муньяин Икер 62' 68' (Гарсия Рауль ( 68') •Сансет Ойян 46' (Вильялибре Асьер ( 46'•Серрано Нико 72') •Уильямс Иньяки 46' (Уильямс Нико ( 46')
Дитуро Матиас•Васкес Кевин 52' 74' (Мурильо Джейсон ( 74') •Араухо Нестор•Айду Джозеф•Галан Хави•Пейнадо Франсиско•Браис Мендес•Денис Суарес•Серви Франко 73' (Нолито Агудо ( 73') •Аспас Яго•Мина Сантьяго 73' (Тапия Ренато ( 73')
17 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).