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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» победила впервые за пять матчей, обыграв «Атлетик»

17 Апреля 2022 • 21:22 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Сельта
окончен

«Сельта» победила в гостях «Атлетик» (2:0) в 32-м туре чемпионата Испании. Победу клубу из Виго принесли голы Яго Аспаса и Франсиско Пейнадо, которые помогли «Сельте» прервать  неприятную серию из четырёх матчей без побед.

В результате «Сельта» набрала 39 очков и обошла оступившийся «Эспаньол», заняв 11-е промежуточное место. «Атлетик» остался на восьмой позиции с 45-ю зачётными баллами.

Протокол игры  
Атлетик Б 0:2Сельта
  11'Аспас Яго (0:1)
  37'Пейнадо Франсиско (0:2)
Унай СимонПетхарроман Алекс   41'Вивиан ДаниэльЙерай АльваресЮри БерчичеБеренгер АлексВенседор УнайВесга Микель  46' (Саррага Ойер (  46') Муньяин Икер   62'  68' (Гарсия Рауль (  68') Сансет Ойян  46' (Вильялибре Асьер (  46'Серрано Нико  72') Уильямс Иньяки  46' (Уильямс Нико (  46')
Запасные: Эскьета ХокинБаленсиага МикельНуньес УнайКапа АндерДе Маркос ОскарГарсия Дани
Дитуро МатиасВаскес Кевин   52'  74' (Мурильо Джейсон (  74') Араухо НесторАйду ДжозефГалан ХавиПейнадо ФрансискоБраис МендесДенис СуаресСерви Франко  73' (Нолито Агудо (  73') Аспас ЯгоМина Сантьяго  73' (Тапия Ренато (  73')
Запасные: Фонтан ХосеСолари АугустоПинеда ОрбелинРубен БланкоТьяго ГальярдоКаррильо КокеДомингес Карлос
17 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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окончен Гранада 1:4 Леванте 2.35 3.40 3.10
окончен Атлетико М 2:1 Эспаньол 1.35 4.70 10.50
окончен Атлетик Б 0:2 Сельта 1.65 3.75 5.60
Идет 45 минута Севилья 2:0 Реал Мадрид 3.30 3.50 2.21
18.04  22:00 Барселона ... Кадис 1.23 6.60 13.00
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