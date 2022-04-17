«Сельта» победила впервые за пять матчей, обыграв «Атлетик»

«Сельта» победила в гостях «Атлетик» (2:0) в 32-м туре чемпионата Испании. Победу клубу из Виго принесли голы Яго Аспаса и Франсиско Пейнадо, которые помогли «Сельте» прервать неприятную серию из четырёх матчей без побед.

В результате «Сельта» набрала 39 очков и обошла оступившийся «Эспаньол», заняв 11-е промежуточное место. «Атлетик» остался на восьмой позиции с 45-ю зачётными баллами.