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Чемпионат Испании. Ла Лига

Коутиньо обсудит свое будущее с «Барселоной»

17 Апреля 2022 • 19:04 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на данный момент находится в аренде у «Астон Виллы», встретится с руководителями каталонского гранда.

Задача бразильца — обсудить свое будущее в клубе, о чем сообщает издание Daily Mirror.

Футболист неоднократно дал понять, что возвращаться в Испанию не планирует. «Барселоне» Коутиньо также не нужен. Каталонский гранд попытается продать полузащитника по выгодной цене. Сможет «Астон Вилла» справиться с запрашиваемой суммой, которая была прописана в контракте? Сложно ответить.

В текущем розыгрыше Коутиньо провел 12 матчей за «Астон Виллу», забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.


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Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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