Лаутаро для «Барселоны» не является приоритетным вариантом среди форвардов

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес — лишь третий или четвертый вариант среди форвардов для менеджмента «Барселоны».

Издание Diario Sport сообщает, что «Интер» согласен продать аргентинца, но при этом готов рассмотреть дополнительные варианты.

На данный момент «змеи» интересуются Депаем и Пьяничем, но сделка однозначно должна пойти в их пользу по финансовой составляющей.

«Барселона» не спешит принимать решение. Жоан Лапорта не ставит Лаутаро в приоритет. Варианты с Эрлингом Холанном («Боруссия» Д) и Робертом Левандовски («Бавария») в приоритете.