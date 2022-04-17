«Гранада» была разгромлена «Леванте», подарив сопернику шанс на выживание

«Гранада» крупно проиграла на своём поле в матче 32-го тура чемпионата Испании, пропустив три безответных мяча от «Леванте» (1:4).

За гостевую команду голами отметились Даниэль Гомес, Луис Моралес, Микаэль Малса и Роберто Сольдадо. Алекс Кольядо сумел отыграть один мяч в добавленное ко второму тайму время, но «Гранаде» это не помогло.

Победа позволила «Леванте» вернуться на 19-ю строчку турнирной таблицы, сократив отставание от спасительного 17-го места до четырёх очков. «Гранада» же осталась на 16-м месте, имея в активе 29 очков, опережая «Леванте» всего лишь на четыре очка.