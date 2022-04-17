«Гранада» была разгромлена «Леванте», подарив сопернику шанс на выживание

«Гранада» крупно проиграла на своём поле в матче 32-го тура чемпионата Испании, пропустив три безответных мяча от «Леванте» (1:4).
За гостевую команду голами отметились Даниэль Гомес, Луис Моралес, Микаэль Малса и Роберто Сольдадо. Алекс Кольядо сумел отыграть один мяч в добавленное ко второму тайму время, но «Гранаде» это не помогло.
Победа позволила «Леванте» вернуться на 19-ю строчку турнирной таблицы, сократив отставание от спасительного 17-го места до четырёх очков. «Гранада» же осталась на 16-м месте, имея в активе 29 очков, опережая «Леванте» всего лишь на четыре очка.
Протокол игры
|17'Гомес Даниэль (0:1)
|56'Моралес Луис (0:2)
|90' Алекс Кольядо (1:3)
77'Малса Микаэль (0:3)
90' Роберто Сольдадо (1:4)
Машимиану Луиш•Кини Марин•Виктор Диаз 35' 46' (Кольядо Алекс ( 46') •Санчес Герман 44' • 54'Дуарте Домингуш•Эскудеро Серхио•Пуэртас Антонио 70' (Узуни Мюрто ( 70') •Милья Луис 70' (Монторо Анхель ( 70') •Петрович Ньегош 69' 80' (Аресо Матиас ( 80') •Мачис Дарвин • 74'Видаль Молина 80' (Руис Исма ( 80')
Карденас Дани • 79'Мирамон Хорхе 46' (Пубиль Марк ( 46') •Робер Пьер•Постиго Серхио 63' (Малса Микаэль ( 63') •Везу Рубен•Сон•Радоя Неманья 40' 63' (Дуарте Оскар ( 63') •Пепелу•Мелеро Гонсало•Гомес Даниэль 68' (Кантеро Алехандро ( 68') •Моралес Луис 80' (Сольдадо Роберто ( 80')
17 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".