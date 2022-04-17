Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» была разгромлена «Леванте», подарив сопернику шанс на выживание

17 Апреля 2022 • 16:59 Комментировать
Гранада
1:4
Леванте
окончен

«Гранада» крупно проиграла на своём поле в матче 32-го тура чемпионата Испании, пропустив три безответных мяча от «Леванте» (1:4).

За гостевую команду голами отметились Даниэль Гомес, Луис Моралес, Микаэль Малса и Роберто Сольдадо. Алекс Кольядо сумел отыграть один мяч в добавленное ко второму тайму время, но «Гранаде» это не помогло.

Победа позволила «Леванте» вернуться на 19-ю строчку турнирной таблицы, сократив отставание от спасительного 17-го места до четырёх очков. «Гранада» же осталась на 16-м месте, имея в активе 29 очков, опережая «Леванте» всего лишь на четыре очка.

Протокол игры  
Гранада 1:4Леванте
  17'Гомес Даниэль (0:1)
  56'Моралес Луис (0:2)
90' Алекс Кольядо (1:3) 

77'Малса Микаэль (0:3)

90' Роберто Сольдадо (1:4)

Машимиану ЛуишКини МаринВиктор Диаз   35'  46' (Кольядо Алекс (  46') Санчес Герман   44'   54'Дуарте ДомингушЭскудеро СерхиоПуэртас Антонио  70' (Узуни Мюрто (  70') Милья Луис  70' (Монторо Анхель (  70') Петрович Ньегош   69'  80' (Аресо Матиас (  80') Мачис Дарвин   74'Видаль Молина  80' (Руис Исма (  80')
Запасные: Этеки ЯнАарон ЭскандельБакка КарлосРаба ДаниэльСанчес Пепе
Карденас Дани   79'Мирамон Хорхе  46' (Пубиль Марк (  46') Робер ПьерПостиго Серхио  63' (Малса Микаэль (  63') Везу РубенСонРадоя Неманья   40'  63' (Дуарте Оскар (  63') ПепелуМелеро ГонсалоГомес Даниэль  68' (Кантеро Алехандро (  68') Моралес Луис  80' (Сольдадо Роберто (  80')
Запасные: Вукчевич НиколаКоке Хорхе IIАйтор ФернандесБарди ЭнисФранкеза ЭнрикСараччи МарселоКуньят Пабло
17 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леванте Гранада
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Гранада 1:4 Леванте 2.35 3.40 3.10
Идет 81 минута Атлетико М 1:1 Эспаньол 1.35 4.70 10.50
17.04  19:30 Атлетик Б ... Сельта 2.05 3.35 3.90
17.04  22:00 Севилья ... Реал Мадрид 3.30 3.50 2.21
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
19:04 · Испания. Ла Лига
Коутиньо обсудит свое будущее с «Барселоной»
18:22 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы хотим выиграть чемпионат, но это будет очень сложно»
17:47 · Испания. Ла Лига
Лаутаро для «Барселоны» не является приоритетным вариантом среди форвардов
16:59 · Испания. Ла Лига
«Гранада» была разгромлена «Леванте», подарив сопернику шанс на выживание
16:49 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» — «Эспаньол»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
16:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложил новый контракт Модричу до лета 2023 года
16:04 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт интересен двум испанским клубам
15:55 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» чувствовала себя ограбленной в собственном доме» 1
15:34 · Испания. Ла Лига
Кроос гневно отреагировал на слухи, отправляющие его в «Челси»
14:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» просит «Астон Виллу» определиться по поводу будущего Коутиньо
13:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» лидирует в борьбе за 18-летнего полузащитника сборной Германии
12:03 · Испания. Ла Лига
Перес сообщил Анчелотти, что без продаж, новых футболистов в «Реале» ждать не стоит
11:48 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген не смог подобрать слова, чтобы прокомментировать вылет «Барселоны» из Лиги Европы
11:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» скоро узнает, удастся ли команде подписать Левандовски
10:44 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» хочет выкупить Рафинью у «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем