«Реал» предложил новый контракт Модричу до лета 2023 года

Мадридский «Реал» продолжает работать над продлением контрактов со своими лидерами.

Не так давно главный тренер клуба Карло Анчелотти дал понять, что полузащитник Лука Модрич закончит карьеру в Мадриде. Издание Marca тут же сообщила, что новое соглашение с хорватом будет рассчитано до лета 2023 года. Модрич хотел бы подписать контракт до лета 2024 года, но политика «сливочных» не позволяет продлевать договор с возрастными футболистами более, чем на 1 год.

Также сообщается, что Винисиус Жуниор подпишет новый контракт с «Реалом» до лета 2027 года.