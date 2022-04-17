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«Реал» предложил новый контракт Модричу до лета 2023 года

17 Апреля 2022 • 16:21 Комментировать

Мадридский «Реал» продолжает работать над продлением контрактов со своими лидерами.

Не так давно главный тренер клуба Карло Анчелотти дал понять, что полузащитник Лука Модрич закончит карьеру в Мадриде. Издание Marca тут же сообщила, что новое соглашение с хорватом будет рассчитано до лета 2023 года. Модрич хотел бы подписать контракт до лета 2024 года, но политика «сливочных» не позволяет продлевать договор с возрастными футболистами более, чем на 1 год.

Также сообщается, что Винисиус Жуниор подпишет новый контракт с «Реалом» до лета 2027 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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