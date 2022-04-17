Перес сообщил Анчелотти, что без продаж, новых футболистов в «Реале» ждать не стоит

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес обсудили между собой будущее мадридской команды, сообщает Marca.

По информации источника, Перес дал понять итальянскому специалисту, что приобретения возможны лишь при условии продаж некоторых футболистов. Руководство «королевского клуба» намеревается заработать порядка 75-100 миллионов евро на Бэйле, Иско и Марсело.

Взоры руководства «Реала» обращены на Францию. Мадридцы заинтересованы в подписании полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, а также нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.