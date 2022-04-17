«Барселона» скоро узнает, удастся ли команде подписать Левандовски

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время встретится с боссами мюнхенской команды для обсуждения нового контракта.

По информации Diario Sport, если 33-летний польский футболист не сможет договориться с «Баварией» по поводу продления договора, то каталонская команда предложит форварду трёхлетнее соглашение. «Барселона» точно узнает о доступности польского бомбардира в ближайшие несколько дней.

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 29 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал один ассист.