«Реал Сосьедад» хочет выкупить Рафинью у «ПСЖ»

Боссы «Реала Сосьедада» планируют договориться с «ПСЖ» по поводу выкупа бразильского полузащитника Рафиньи Алькантары.

По информации Fichajes, руководители испанской команды очень довольны игрой 29-летнего бразильского футболиста. «Реал Сосьедад» хочет выкупить права на Рафинью и подписать с ним полноценное долгосрочное соглашение. Напомним, что Алькантара перебрался в испанский клуб этой зимой на правах аренды.

В этом сезоне Рафинья Алькантара провёл в испанской лиге 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.