Хави выставил руководству «Барселоны» свои трансферные цели на лето 2022 года

Главный тренер «Барселоны» Хави пытается убедить руководителей клуба в том, что работа на трансферном рынке должна проходить более активно.

Издание CCMA сообщает, что испанскому тренеру недостаточно трансферов Кристенсена («Челси») и «Кессиэ («Милан»).

На данный момент Хави хочет видеть в команде новых фланговых защитников, качественного вингера (если Дембеле все-таки примет решение об уходе) и центрального форварда.

Приоритет — трансфер топ-нападающего, который сможет забивать по 30 голов за сезон.