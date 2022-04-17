Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави выставил руководству «Барселоны» свои трансферные цели на лето 2022 года

17 Апреля 2022 • 00:45 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави пытается убедить руководителей клуба в том, что работа на трансферном рынке должна проходить более активно.

Издание CCMA сообщает, что испанскому тренеру недостаточно трансферов Кристенсена («Челси») и «Кессиэ («Милан»).

На данный момент Хави хочет видеть в команде новых фланговых защитников, качественного вингера (если Дембеле все-таки примет решение об уходе) и центрального форварда.

Приоритет — трансфер топ-нападающего, который сможет забивать по 30 голов за сезон.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Валенсия 1:2 Осасуна 2.40 3.20 3.15
окончен Хетафе 1:2 Вильярреал 3.05 3.10 2.50
17.04  15:00 Гранада ... Леванте 2.27 3.40 3.25
17.04  17:15 Атлетико М ... Эспаньол 1.41 4.80 8.20
17.04  19:30 Атлетик Б ... Сельта 2.05 3.35 3.90
17.04  22:00 Севилья ... Реал Мадрид 3.30 3.50 2.21
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
01:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о недовольстве Крооса заменой в матче с «Челси»: «Он был зол, но проблема улажена»
00:45 · Испания. Ла Лига
Хави выставил руководству «Барселоны» свои трансферные цели на лето 2022 года
00:26 · Испания. Ла Лига
Черышев не может забить в Ла Лиге 54 матча подряд
00:14 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» обыграл в гостях «Хетафе»
16 Апреля
21:35 · Испания. Ла Лига
Черышев не помог ​«Валенсии» выцарапать очко у «Осасуны»
20:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» предпримет последнюю попытку обыграть «Сити» в борьбе за Холанна
19:54 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Интер» могут обменяться нападающими
19:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» позволит де Йонгу вернуться в «Севилью»
19:15 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» уступил «Алавесу», который ушёл с последнего места
19:00 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» — «Осасуна»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
17:19 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» согласовал контракт с Камара
16:53 · Испания. Ла Лига
Победа над «Атлетико» не вдохновила: «Мальорка» разгромлена и находится в шаге от вылета
15:51 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предложил Врсалько новый контракт
14:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти подтвердил, что Модрич закончит карьеру в «Реале»
14:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти о хорошей игре: «У каждого есть своё понимание этого понятия» 1
Все новости
Рекомендуем