Черышев не помог ​«Валенсии» выцарапать очко у «Осасуны»

«Валенсия» у себя дома проиграла в матче 33-го тура Серии А «Осасуне» (1:2).

Счёт в матче был открыл Эсекьелем Авилой на 50-й минуте – игрок реализовал пенальти. Анте Будимир на 74-й минуте удвоил преимущество, а Карлос Солер не 83-й отыграл один гол.

На 55-й минуте судья после решения арбитров ВАР отменил гол Уго Гильямона, который подыграл себе рукой.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте, но помочь своей команде отыграться не смог.

В результате победы «Осасуна» обошла «Валенсию» в турнирной таблице, выйдя на девятую строчку, оторвавшись на два очка.