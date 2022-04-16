Черышев не помог ​«Валенсии» выцарапать очко у «Осасуны»

Счёт в матче был открыл Эсекьелем Авилой на 50-й минуте – игрок реализовал пенальти. Анте Будимир на 74-й минуте удвоил преимущество, а Карлос Солер не 83-й отыграл один гол.
На 55-й минуте судья после решения арбитров ВАР отменил гол Уго Гильямона, который подыграл себе рукой.
Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте, но помочь своей команде отыграться не смог.
В результате победы «Осасуна» обошла «Валенсию» в турнирной таблице, выйдя на девятую строчку, оторвавшись на два очка.
Протокол игры
|50'Авила Эсекьель (0:1)
|74'Будимир Анте (0:2)
|(1:2) Солер Карлос83'
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри • 28'Дьякаби Муктар 83' (Васкес Хесус ( 83') •Гильямон Уго•Гайя Хосе 90' 83' (Москера Кристиан ( 83') •Кошта Элдер 65' (Солер Карлос ( 65') •Рачич Урош•Мориба Илайкс 65' (Андре Маркос ( 65') •Хиль Бриан 74' (Черышев Денис ( 74') •Дуро Уго•Гуэдеш Гонсалу
Эррера Серхио•Видаль Начо•Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Анхель Хосе 65' (Мартинес Хавьер II ( 65') •Монкайола Хон•Торро Лукас • 23'Ойер Санхурхо 17' 65' (Гарсия Рубен ( 65') •Санчес Мануэль•Авила Эсекьель 74' (Брашанац Дарко ( 74') •Будимир Анте
16 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).