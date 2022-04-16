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Черышев не помог ​«Валенсии» выцарапать очко у «Осасуны»

16 Апреля 2022 • 21:35 Комментировать
Валенсия
1:2
Осасуна
окончен
«Валенсия» у себя дома проиграла в матче 33-го тура Серии А «Осасуне» (1:2).

Счёт в матче был открыл Эсекьелем Авилой на 50-й минуте – игрок реализовал пенальти.  Анте Будимир на 74-й минуте удвоил преимущество, а Карлос Солер не 83-й отыграл один гол.

На 55-й минуте судья после решения арбитров ВАР отменил гол Уго Гильямона, который подыграл себе рукой.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте, но помочь своей команде отыграться не смог.

В результате победы «Осасуна» обошла «Валенсию» в турнирной таблице, выйдя на девятую строчку, оторвавшись на два очка.

Протокол игры  
Валенсия 1:2Осасуна
  50'Авила Эсекьель (0:1)
  74'Будимир Анте (0:2)
(1:2) Солер Карлос83'   
Мамардашвили ГеоргийФулкье Димитри   28'Дьякаби Муктар  83' (Васкес Хесус (  83') Гильямон УгоГайя Хосе   90'  83' (Москера Кристиан (  83') Кошта Элдер  65' (Солер Карлос (  65') Рачич УрошМориба Илайкс  65' (Андре Маркос (  65') Хиль Бриан  74' (Черышев Денис (  74') Дуро УгоГуэдеш Гонсалу
Запасные: Коба КуандредиЛато ТониКорреа ТьерриАльдерете ОмарДжюмарт ЭрайСиллессен ЯсперХауме Доменек
Эррера СерхиоВидаль НачоЭрнандес АриданеГарсия Давид IIIАнхель Хосе  65' (Мартинес Хавьер II (  65') Монкайола ХонТорро Лукас   23'Ойер Санхурхо   17'  65' (Гарсия Рубен (  65') Санчес МануэльАвила Эсекьель  74' (Брашанац Дарко (  74') Будимир Анте
Запасные: Перес ИньигоХуан Перес IIУнаи ГарсияТоррес РобертоБарха ЭнрикеБарберо ИванРамальо Чимено
16 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Валенсия Осасуна Денис Черышев
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окончен Алавес 1:0 Райо Вальекано 2.75 3.10 2.80
окончен Валенсия 1:2 Осасуна 2.40 3.20 3.15
Идет 55 минута Хетафе 0:2 Вильярреал 3.35 3.15 2.34
17.04  15:00 Гранада ... Леванте 2.27 3.40 3.25
17.04  17:15 Атлетико М ... Эспаньол 1.41 4.80 8.20
17.04  19:30 Атлетик Б ... Сельта 2.05 3.35 3.90
17.04  22:00 Севилья ... Реал Мадрид 3.30 3.50 2.21
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Сегодня, 16 Апреля
21:35 · Испания. Ла Лига
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