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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» уступил «Алавесу», который ушёл с последнего места

16 Апреля 2022 • 19:15 Комментировать
Алавес
1:0
Райо Вальекано
окончен

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Алавес» с минимальным счётом переиграл «Райо Вальекано». Единственный гол на свой счёт записал Санмартин Хоселу, забив мяч на 64-й минуте.

На 88-й минуте у «Райо Вальекано» был удалён Иван Балью за грубую игру.

«Алавес» поднялся на 19-ю строчку, опередив «Леванте» на три очка. У оппонентов имеется одна игра в запасе. «Райо Вальекано» остался на 14-м месте с 34-я очками.

Протокол игры  
Алавес 1:0Райо Вальекано
(1:0) Хоселу Санмартин64'   
Пачеко ФернандоТеналья НауэльЛагуардия ВикторЛежён ФлорьянХимо Наварро  75' (Агиррегабириа Мартин (  75') Н'Диайе ЛумЭскаланте Гонсало   45'  84' (Пина Томас (  84') Эдгар Мендес  75' (Дуарте Рубен (  75') Джейсон  46' (Гарсия Мануэль II (  46') Риоха Луис  86' (Де ла Фуэнте Мигель (  86') Хоселу Санмартин
Запасные: Абкар АбделькабирВальехо МануМиазга МэттПельистри ФакундоСивера АнтониоМойя АнтониоГвидетти Йон
Димитриевски СтолеБалью Иван   88'Мараш Никола   90'Катена АлехандроГарсия Франсиско III  74' (Лопес Унаи (  74') Паласон ИсиКомесанья Санти  74' (Бебе Тьягу (  74') Валентин Оскар  89' (Эрнандес Марио (  89') Гарсия Альваро IIIНтекья Ранди   55'  65' (Трехо Оскар (  65') Гвардиола Серхи
Запасные: Зидан ЛюкаКевин РодригесСуарес МариоСисс Пате
16 апреля. Стадион "Мендисорроса".

 

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окончен Эльче 3:0 Мальорка 2.85 2.85 2.90
окончен Алавес 1:0 Райо Вальекано 2.75 3.10 2.80
Идет 54 минута Валенсия 0:1 Осасуна 2.40 3.20 3.15
16.04  22:00 Хетафе ... Вильярреал 3.35 3.15 2.34
17.04  15:00 Гранада ... Леванте 2.27 3.40 3.25
17.04  17:15 Атлетико М ... Эспаньол 1.41 4.80 8.20
17.04  19:30 Атлетик Б ... Сельта 2.05 3.35 3.90
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