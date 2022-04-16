«Райо Вальекано» уступил «Алавесу», который ушёл с последнего места

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Алавес» с минимальным счётом переиграл «Райо Вальекано». Единственный гол на свой счёт записал Санмартин Хоселу, забив мяч на 64-й минуте.

На 88-й минуте у «Райо Вальекано» был удалён Иван Балью за грубую игру.

«Алавес» поднялся на 19-ю строчку, опередив «Леванте» на три очка. У оппонентов имеется одна игра в запасе. «Райо Вальекано» остался на 14-м месте с 34-я очками.