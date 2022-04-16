«Райо Вальекано» уступил «Алавесу», который ушёл с последнего места

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Алавес» с минимальным счётом переиграл «Райо Вальекано». Единственный гол на свой счёт записал Санмартин Хоселу, забив мяч на 64-й минуте.
На 88-й минуте у «Райо Вальекано» был удалён Иван Балью за грубую игру.
«Алавес» поднялся на 19-ю строчку, опередив «Леванте» на три очка. У оппонентов имеется одна игра в запасе. «Райо Вальекано» остался на 14-м месте с 34-я очками.
Протокол игры
|(1:0) Хоселу Санмартин64'
Пачеко Фернандо•Теналья Науэль•Лагуардия Виктор•Лежён Флорьян•Химо Наварро 75' (Агиррегабириа Мартин ( 75') •Н'Диайе Лум•Эскаланте Гонсало 45' 84' (Пина Томас ( 84') •Эдгар Мендес 75' (Дуарте Рубен ( 75') •Джейсон 46' (Гарсия Мануэль II ( 46') •Риоха Луис 86' (Де ла Фуэнте Мигель ( 86') •Хоселу Санмартин
Димитриевски Столе•Балью Иван • 88'Мараш Никола • 90'Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III 74' (Лопес Унаи ( 74') •Паласон Иси•Комесанья Санти 74' (Бебе Тьягу ( 74') •Валентин Оскар 89' (Эрнандес Марио ( 89') •Гарсия Альваро III•Нтекья Ранди 55' 65' (Трехо Оскар ( 65') •Гвардиола Серхи
Запасные: Зидан Люка•Кевин Родригес•Суарес Марио•Сисс Пате
16 апреля. Стадион "Мендисорроса".