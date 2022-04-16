Победа над «Атлетико» не вдохновила: «Мальорка» разгромлена и находится в шаге от вылета

«Мальорка» в гостевом матче 32-го тура Ла Лиги была разгромлена «Эльче» со счётом 0:3.

Победу хозяевам поля принесли голы Хоан Мохика и Педро Бигаса. Ещё один мяч в свои ворота забил Кан Ин Ли в концовке поединка.

В прошлом туре «Мальорка» сенсационно обыграла «Атлетико» (1:0) на своём поле, но это не помогло ей в игре против «Эльче».

«Мальорка» осталась на 17-м месте, имея в активе 29 очков, опережая зону вылета на один балл. «Эльче» (32 балла) занимает 15-ю строчку.