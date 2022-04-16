Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Победа над «Атлетико» не вдохновила: «Мальорка» разгромлена и находится в шаге от вылета

16 Апреля 2022 • 16:53 Комментировать
Эльче
3:0
Мальорка
окончен

«Мальорка» в гостевом матче 32-го тура Ла Лиги была разгромлена «Эльче» со счётом 0:3.

Победу хозяевам поля принесли голы Хоан Мохика и Педро Бигаса. Ещё один мяч в свои ворота забил Кан Ин Ли в концовке поединка.

В прошлом туре «Мальорка» сенсационно обыграла «Атлетико» (1:0) на своём поле, но это не помогло ей в игре против «Эльче».

«Мальорка» осталась на 17-м месте, имея в активе 29 очков, опережая зону вылета на один балл. «Эльче» (32 балла) занимает 15-ю строчку.

Протокол игры  
Эльче 3:0Мальорка
(1:0) Мохика Хоан42'   
(2:0) Бигас Педро58'   
(3:0) Ли Кан Ин81'   
Бадия ЭдгарФернандес Хосан  71' (Моренте Тете (  71') Роко ЭнсоВерду ГонсалоБигас Педро   60'Мохика ХоанПерес Кике  71' (Пьятти Пабло (  71') Гутьеррес Хосе  68' (Гумбау Херард (  68') Маскарель ОмарФидель Чавес  68' (Милья Пере (  68') Понсе Эсекель
Запасные: Барраган АнтониоПасторе ХавьерАндреу ЛлуисКасилья КикоОлаза ЛукасДиего Гонсалес VIIМарконе Иван
Рико СерхиоМаффео Пабло  46' (Ли Кан Ин (  46') Вальент МартинРаильо АнтониоОливан Бриан   45'Коста Хауме  36' (Гонсалес Джованни (  36') Санчес Антонио   64'Баба Иддрису   53'  56' (Сальва Севилья (  56') Родригес Даниэль  46' (Кубо Такефуса (  46') Мурики ВедатДьедью Амат  56' (Анхель Луис (  56')
Запасные: Хопп МэттьюБатталья РодригоГренье КлеманФернандо НиньоРейна МанолоПратс АбдонРуссо Франко
16 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Эльче Хоан Мохика Педро Бигас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эльче 3:0 Мальорка 2.55 3.15 3.05
Идет 24 минута Алавес 0:0 Райо Вальекано 2.65 3.15 2.90
16.04  19:30 Валенсия ... Осасуна 2.25 3.20 3.55
16.04  22:00 Хетафе ... Вильярреал 3.35 3.15 2.34
17.04  15:00 Гранада ... Леванте 2.27 3.40 3.25
17.04  17:15 Атлетико М ... Эспаньол 1.41 4.80 8.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
17:19 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» согласовал контракт с Камара
16:53 · Испания. Ла Лига
Победа над «Атлетико» не вдохновила: «Мальорка» разгромлена и находится в шаге от вылета
15:51 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предложил Врсалько новый контракт
14:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти подтвердил, что Модрич закончит карьеру в «Реале»
14:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти о хорошей игре: «У каждого есть своё понимание этого понятия» 1
14:25 · Испания. Ла Лига
Симеоне о поражении «Манчестер Сити»: «Нам не о чем жалеть»
12:19 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Поражение от «Барселоны» — это случайность» 1
12:09 · Испания. Ла Лига
Кассано раскритиковал Анчелотти 1
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Атлетико»
00:15 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» и «Бетис» разошлись миром, но матч доиграли не все
15 Апреля
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:53 · Германия. Бундеслига
Лапорта о большом количестве фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: «Это позор» 1
18:43 · Германия. Бундеслига
Жена Левандовски учит испанский
17:07 · Испания. Ла Лига
Кассано считает, что «Реалу» повезло в матчах против «ПСЖ» и «Челси»
16:01 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о Левандовски в «Барселоне»: «У меня никогда не было впечатления, что он хочет уйти»
Все новости
Рекомендуем