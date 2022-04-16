Победа над «Атлетико» не вдохновила: «Мальорка» разгромлена и находится в шаге от вылета

«Мальорка» в гостевом матче 32-го тура Ла Лиги была разгромлена «Эльче» со счётом 0:3.
Победу хозяевам поля принесли голы Хоан Мохика и Педро Бигаса. Ещё один мяч в свои ворота забил Кан Ин Ли в концовке поединка.
В прошлом туре «Мальорка» сенсационно обыграла «Атлетико» (1:0) на своём поле, но это не помогло ей в игре против «Эльче».
«Мальорка» осталась на 17-м месте, имея в активе 29 очков, опережая зону вылета на один балл. «Эльче» (32 балла) занимает 15-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Мохика Хоан42'
|(2:0) Бигас Педро58'
|(3:0) Ли Кан Ин81'
Бадия Эдгар•Фернандес Хосан 71' (Моренте Тете ( 71') •Роко Энсо•Верду Гонсало•Бигас Педро • 60'Мохика Хоан•Перес Кике 71' (Пьятти Пабло ( 71') •Гутьеррес Хосе 68' (Гумбау Херард ( 68') •Маскарель Омар•Фидель Чавес 68' (Милья Пере ( 68') •Понсе Эсекель
Рико Серхио•Маффео Пабло 46' (Ли Кан Ин ( 46') •Вальент Мартин•Раильо Антонио•Оливан Бриан • 45'Коста Хауме 36' (Гонсалес Джованни ( 36') •Санчес Антонио • 64'Баба Иддрису 53' 56' (Сальва Севилья ( 56') •Родригес Даниэль 46' (Кубо Такефуса ( 46') •Мурики Ведат•Дьедью Амат 56' (Анхель Луис ( 56')
16 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).