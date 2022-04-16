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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кассано раскритиковал Анчелотти

16 Апреля 2022 • 12:09 Комментировать (1)
Эльче
3:0
Мальорка
окончен

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о работе главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти даёт чувствовать игрокам «Реала» себя хорошо, но я не знаю ни одного футболиста, который при нём бы раскрылся», — приводит слова Кассано Football Italia.

Напомним, итальянский специалист возглавил «Реал» перед началом нынешнего сезона. Под его руководством «королевский клуб» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а также уверенно лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги после 31 тура, опережая ближайшего преследователя «Барселону» на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Антонио Кассано
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