«Реал» всё ещё настроен оптимистично по поводу трансфера Мбаппе

«Реал» всё ещё настроен оптимистично по поводу трансфера нападающего «ПСЖ» Мбаппе, сообщает источник.

Согласно сообщениям, «Реал Мадрид» с оптимизмом смотрит на подписание Килиана Мбаппе и сохранение Луки Модрича этим летом. Ранее сообщалось, что форвард еще не принял окончательного решения. Также была информация, что Мбаппе решил продолжить карьеру во французском клубе.

Кроме того отмечается, что «Реал» постарается сохранить в своих рядах полузащитника Луку Модрича, несмотря на интерес к футболисту со стороны «Ювентуса».