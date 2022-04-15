Алемани: «Обамеянг останется основным нападающим на следующий сезон»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани завил, что Пьер-Эмерик Обамеянг останется основным нападающим клуб на следующий сезон.

«Девятка» на следующий год — Обамеянг, и начиная с этого момента, мы будем следить за любыми возможностями», - сказал Алемани.

Он также прокомментировал неопределенность с будущим некоторых футболистов, с которыми «Барселона» все еще не продлила контракты.

«Я могу только сказать вам, что ключ в том, что игроки хотят остаться. Если они хотят быть здесь, тогда вы переходите к экономическим переговорам, что непросто, но мы придем к соглашению», - заявил Алемани.