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Алемани: «Обамеянг останется основным нападающим на следующий сезон»

15 Апреля 2022 • 11:03 Комментировать

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани завил, что Пьер-Эмерик Обамеянг останется основным нападающим клуб на следующий сезон.

«Девятка» на следующий год — Обамеянг, и начиная с этого момента, мы будем следить за любыми возможностями», - сказал Алемани.

Он также прокомментировал неопределенность с будущим некоторых футболистов, с которыми «Барселона» все еще не продлила контракты.

«Я могу только сказать вам, что ключ в том, что игроки хотят остаться. Если они хотят быть здесь, тогда вы переходите к экономическим переговорам, что непросто, но мы придем к соглашению», - заявил Алемани.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Матеу Алемани
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