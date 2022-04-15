«Реал» собирается приобрести Фойта

«Реал» собирается приобрести защитника «Вильярреала» Хуана Фойта.

Согласно сообщению испанского издания Fichajes, Хуан Фойт вызывает интерес со стороны «Реала» в связи с возможным переходом в летнее трансферное окно. «Вильярреал» оценивает аргентинского защитника примерно в 20 миллионов евро, хотя цена может подняться.

Фойт перешел в «Вильярреал» на правах аренды из «Тоттенхэма», а затем испанский клуб выкупил игрока на постоянной основе. Аргентинский защитник отлично провел сезон 2021-22, зарекомендовав себя одним из лучших правых защитников Ла Лиги и пройдя вместе с клубом в полуфинал Лиги чемпионов.