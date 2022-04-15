Педри из-за травмы может пропустить остаток сезона

Молодой испанский полузащитник «Барселоны» Педри может больше не выйти на поле в этом сезоне.

По информации Mundo Deportivo, 19-летний испанский футболист получил повреждение задней поверхности бедра в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Европы с «Айнтрахтом». У Педри подозрение на разрыв мышцы, так что полузащитник может больше не сыграть в этом сезоне.

Напомним, что в этом сезоне Педри провёл в испанской лиге 12 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.