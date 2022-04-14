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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» начал переговоры о выкупе Ло Чельсо

14 Апреля 2022 • 19:31 Комментировать
Хетафе
...
Вильярреал
3.05 3.10 2.50
16.04 22:00

Полузащитник Джовани Ло Чельсо может быть выкуплен «Вильярреалом» у «Тоттенхэма».

Ло Чельсо проводит вторую половину нынешнего сезона в испанском клубе на правах аренды до июня. В договоре нет пункта о выкупе, однако, по данным Football Insider, «Вильярреал» уже начал переговоры о потенциальной сделке с «Тоттенхэмом», которому принадлежит игрок.

«Шпоры» могут запросить за 26-летнего аргентинца около 30 млн фунтов стерлингов, поэтому «Вильярреал», вероятно, включит в сделку одного из своих футболистов, чтобы снизить стоимость трансфера.

Джовани Ло Чельсо провёл за «Вильярреал» 13 матчей. Недавно он помог команде сенсационно выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вильярреал Джовани Ло Чельсо
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ХЕТАФЕ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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