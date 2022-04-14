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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Модрича есть два варианта продолжения карьеры

14 Апреля 2022 • 17:38 Комментировать (1)

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не продлил контракт с клубом.

Журналист Серхио Сантос в своем твиттер-аккаунте сообщает, что у Модрича имеется два предложения: одно из Катара, а второе - от «Ювентуса».

Контракт хорвата истекает в конце нынешнего сезона, пока предложение о продлении не поступило, однако, по слухам, стороны приступят к переговорам в ближайшее время. Сам футболист хотел бы остаться в клубе.

36-летний хорватский полузащитник в этом сезоне принял участие в 37-ми встречах, забил три мяча и отдал девять голевых передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ЛаЛига Модрич Серхио Сантос
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