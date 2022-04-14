«Барселона» решила продлить аренду Люка Де Йонга ещё на год

«Барселона» решила продлить аренду нападающего Люка Де Йонга ещё на год.

Футболист перешел в каталонский клуб летом прошлого года из «Севильи» на правах аренды. После того, как главным тренером «Барселоны» стал Хави, Де Йонг выпал из обоймы игроков основного состава, но в последних играх удачно проявил себя. В среднем, по статистике Де Йонг забивает в этом сезоне за «Барселону» каждые 96 минут, что является отличным показателем для игрока, выходящего на замену.

В свете его исключительной игры со скамейки запасных, «Барселона» приняла решение продлить его пребывание на «Камп Ноу» еще на год, сообщает Diario SPORT.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется мадридский «Атлетико».