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«Барселона» решила продлить аренду Люка Де Йонга ещё на год

14 Апреля 2022 • 15:11 Комментировать

«Барселона» решила продлить аренду нападающего Люка Де Йонга ещё на год.

Футболист перешел в каталонский клуб летом прошлого года из «Севильи» на правах аренды. После того, как главным тренером «Барселоны» стал Хави, Де Йонг выпал из обоймы игроков основного состава, но в последних играх удачно проявил себя. В среднем, по статистике Де Йонг забивает в этом сезоне за «Барселону» каждые 96 минут, что является отличным показателем для игрока, выходящего на замену.

В свете его исключительной игры со скамейки запасных, «Барселона» приняла решение продлить его пребывание на «Камп Ноу» еще на год, сообщает Diario SPORT.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Люк Де Йонг
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