Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» интересуется Люком Де Йонгом

14 Апреля 2022 • 12:51 Комментировать

Сообщается, что Люк де Йонг, который находится в аренде в «Барселоне» из «Севильи», стал трансферной целью «Атлетико» в преддверии летнего трансферного окна.

Прошлым летом игрок сборной Нидерландов перешел в «Барселону» из «Севильи» на правах аренды в качестве замены Антуану Гризманну. «Блауграна» подписала с Де Йонгом договор аренды с возможностью выкупа в конце сезона. Однако подписание Де Йонга было встречено болельщиками «Барселоны» с насмешками. Футболист не смог закрепиться в основном составе каталонского клуба.

Летом истекает срок контракта другого нападающего «Атлетико» Луиса Суареса и мадридский клуб рассматривает Де Йонга, как потенциальную замену уругвайцу. Ожидается, что «Севилья» запросит за футболиста около 5-7 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Севилья Люк Де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
14:09 · Испания. Ла Лига
Кунде о матче с «Реалом»: «Хороший шанс сыграть против Бензема»
13:57 · Испания. Ла Лига
Вальдано: «В «Реале» работать сложнее, чем в «Барселоне»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Уорнок: «У меня тоже есть репутация, но даже я никогда не был так плох, как «Атлетико»
13:20 · Англия. Премьер-лига
УЕФА может начать расследование по делу о потасовках в матче «Атлетико» - «Манчестер Сити»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Савич – типичный хулиган, попробовал бы он сделать то же самое против Хески»
12:51 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» интересуется Люком Де Йонгом
12:26 · Англия. Премьер-лига
Тони: «Фелипе был неправ, но Фоден напрашивался на неприятности»
11:52 · Англия. Премьер-лига
Габриэль об интересе «Барселоны»: «Арсенал» - отличная команда, я счастлив здесь»
11:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова возобновить переговоры с Аспиликуэтой
11:09 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Думаю, Фергюсон и сейчас жалеет, что не смог приобрести Бензема»
10:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сравнялся с Моуринью по числу выходов в полуфинал Лиги чемпионов
09:54 · Испания. Ла Лига
Капелло: «Реал» для меня – фаворит Лиги чемпионов»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не заблуждайтесь, я никогда не критиковал «Атлетико»
09:10 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Мне не особо важно, кто и что и про меня говорит» 3
09:03 · Испания. Ла Лига
Хави: «Нужно побеждать, играя красиво – мы каталонцы» 1
Все новости
Рекомендуем