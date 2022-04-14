«Атлетико» интересуется Люком Де Йонгом

Сообщается, что Люк де Йонг, который находится в аренде в «Барселоне» из «Севильи», стал трансферной целью «Атлетико» в преддверии летнего трансферного окна.

Прошлым летом игрок сборной Нидерландов перешел в «Барселону» из «Севильи» на правах аренды в качестве замены Антуану Гризманну. «Блауграна» подписала с Де Йонгом договор аренды с возможностью выкупа в конце сезона. Однако подписание Де Йонга было встречено болельщиками «Барселоны» с насмешками. Футболист не смог закрепиться в основном составе каталонского клуба.

Летом истекает срок контракта другого нападающего «Атлетико» Луиса Суареса и мадридский клуб рассматривает Де Йонга, как потенциальную замену уругвайцу. Ожидается, что «Севилья» запросит за футболиста около 5-7 миллионов евро.