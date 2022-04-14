Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти сравнялся с Моуринью по числу выходов в полуфинал Лиги чемпионов

14 Апреля 2022 • 10:37 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не только выходит в полуфиналы Лиги чемпионов четыре десятилетия подряд, но и догнал Моуринью по количеству таких выходов.

Итальянский наставник стал третьим тренером в истории турнира, которому удалось восемь раз выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Ранее такое удавалось только Моуринью и Гвардиоле. Причем Гвардиола, переиграв по сумме двух встреч «Атлетико», вышел в топ-4 Лиги чемпионов уже в девятый раз.

Анчелотти также станет первым тренером, выигравшим чемпионский титул во всех пяти лучших лигах Европы. На данный момент «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
11:52 · Англия. Премьер-лига
Габриэль об интересе «Барселоны»: «Арсенал» - отличная команда, я счастлив здесь»
11:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова возобновить переговоры с Аспиликуэтой
11:09 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Думаю, Фергюсон и сейчас жалеет, что не смог приобрести Бензема»
10:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сравнялся с Моуринью по числу выходов в полуфинал Лиги чемпионов
09:54 · Испания. Ла Лига
Капелло: «Реал» для меня – фаворит Лиги чемпионов»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не заблуждайтесь, я никогда не критиковал «Атлетико»
09:10 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Мне не особо важно, кто и что и про меня говорит» 2
09:03 · Испания. Ла Лига
Хави: «Нужно побеждать, играя красиво – мы каталонцы» 1
08:55 · Испания. Ла Лига
Триппьер: «Симеоне – особенный парень, он хочет, чтобы соперник вышел из себя»
08:43 · Англия. Премьер-лига
Савич и Грилиш устроили драку после матча Лиги чемпионов 2
08:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «ПСЖ» включились в борьбу за Жоржиньо
13 Апреля
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «МЮ» претендуют на аргентинского полузащитника
21:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявит о продлении контракта Араухо в ближайшие дни 3
21:12 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» предложит новый контракт Давиду Сильве
19:38 · Испания. Ла Лига
Модрич и Винисиус обсудят новый контракт с «Реалом» в мае
Все новости
Рекомендуем