Анчелотти сравнялся с Моуринью по числу выходов в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не только выходит в полуфиналы Лиги чемпионов четыре десятилетия подряд, но и догнал Моуринью по количеству таких выходов.

Итальянский наставник стал третьим тренером в истории турнира, которому удалось восемь раз выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Ранее такое удавалось только Моуринью и Гвардиоле. Причем Гвардиола, переиграв по сумме двух встреч «Атлетико», вышел в топ-4 Лиги чемпионов уже в девятый раз.

Анчелотти также станет первым тренером, выигравшим чемпионский титул во всех пяти лучших лигах Европы. На данный момент «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании.