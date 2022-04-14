Капелло: «Реал» для меня – фаворит Лиги чемпионов»

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло заявил журналистам, что считает «Реал» главным фаворитом розыгрыша Лиги чемпионов этого года.

«Возможно, «Реал» немного скромен. Они знают, что у них превосходный состав, Анчелотти придает им индивидуальность, и у них есть невероятный центральный нападающий. Для меня они не были фаворитами, но теперь, по моему мнению, могут ими стать», - сказал Капелло.

«Реал» по сумме двух встреч переиграл «Челси» с общим счетом 5:4 и пробился в полуфинал турнира. Их соперником на пути к финалу станет «Манчестер Сити».