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Чемпионат Испании. Ла Лига

Капелло: «Реал» для меня – фаворит Лиги чемпионов»

14 Апреля 2022 • 09:54 Комментировать

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло заявил журналистам, что считает «Реал» главным фаворитом розыгрыша Лиги чемпионов этого года.

«Возможно, «Реал» немного скромен. Они знают, что у них превосходный состав, Анчелотти придает им индивидуальность, и у них есть невероятный центральный нападающий. Для меня они не были фаворитами, но теперь, по моему мнению, могут ими стать», - сказал Капелло.

«Реал» по сумме двух встреч переиграл «Челси» с общим счетом 5:4 и пробился в полуфинал турнира. Их соперником на пути к финалу станет «Манчестер Сити».

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