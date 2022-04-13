Роналдо: «Бензема заслуживает «Золотой мяч»

Двукратный чемпион мира и бывший игрок сборной Бразилии Роналдо заявил журналистам, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслуживает «Золотой мяч».

«Он заслуживает «Золотого мяча», я говорил об этом много лет, и меня критиковали, но он этого заслуживает, он отличный нападающий», - сказал Роналдо.

Нападающий мадридского клуба отлично проявил себя в четвертьфинальном противостоянии в Лиге чемпионов против «Челси». Француз забил четыре мяча в двух матчах.

Всего в этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 27 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.