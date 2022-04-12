Лемар хочет вернуться в сборную Франции

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар заявил, что хотел бы вернуться в сборную Франции и поехать на чемпионат мира в Катар.

«Для меня это огромная цель. Я всегда ставил перед собой эту цель — быть в списке сборной на чемпионат мира. Но все игроки важны, поэтому я должен показать, чего я стою, показать свою ценность тренеру», - сказал Лемар в интервью AFP.

Победитель ЧМ-2018 пропустил три последних международных вызова, в том числе победную кампанию Лиги наций осенью прошлого года. В последний раз Лемар выступал за сборную в матче против Боснии в сентябре прошлого года.