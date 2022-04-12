Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лемар хочет вернуться в сборную Франции

12 Апреля 2022 • 14:29 Комментировать

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар заявил, что хотел бы вернуться в сборную Франции и поехать на чемпионат мира в Катар.

«Для меня это огромная цель. Я всегда ставил перед собой эту цель — быть в списке сборной на чемпионат мира. Но все игроки важны, поэтому я должен показать, чего я стою, показать свою ценность тренеру», - сказал Лемар в интервью AFP.

Победитель ЧМ-2018 пропустил три последних международных вызова, в том числе победную кампанию Лиги наций осенью прошлого года. В последний раз Лемар выступал за сборную в матче против Боснии в сентябре прошлого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сборная Франции Тома Лемар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
14:35 · Испания. Ла Лига
Лемар: «Атлетико» побеждает – и это главное»
14:29 · Испания. Ла Лига
Лемар хочет вернуться в сборную Франции
14:16 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» придётся решать проблему Пьянича
14:01 · Англия. Премьер-лига
Дженас: «Странно, но в моё время нас не учили играть как Модрич»
13:25 · Испания. Ла Лига
Хави лично уговаривал Левандовски перейти в «Барселону»
13:16 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предлагает за Левандовски 25 миллионов, «Бавария» хочет 60 1
13:09 · Германия. Бундеслига
Лам: «Когда нас тренировал Анчелотти, в раздевалке царил хаос»
12:50 · Германия. Бундеслига
Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы выиграть «Золотой мяч»
12:19 · Испания. Ла Лига
Люк Де Йонг: «Хочу остаться в «Барселоне», но вопрос не ко мне»
12:13 · Италия. Серия А
«Милан» сомневается, что сможет подписать Асенсио
12:09 · Англия. Премьер-лига
Тухель раскритиковал правило «трёх замен» в АПЛ
12:02 · Испания. Ла Лига
«Бенфика» присматривается к Юмтити
11:54 · Англия. Премьер-лига
Оуэн не верит, что «Челси» пройдёт «Реал»
11:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Бензема – эталон современного нападающего»
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем
Все новости
Рекомендуем