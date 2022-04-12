«Барселоне» придётся решать проблему Пьянича

«Барселона» может оказаться в затруднительном положении в отношении полузащитника Миралема Пьянича, который скоро вернется из «Бешикташа».

Футболист был отдан в аренду турецкому клубу и на днях появилось сообщение, что «Бешикташ» не намерен выкупать у каталонского клуба права на футболиста.

Зарплата Пьянича составляет около 30 миллионов евро за сезон. Это означает, что «Барселоне» нужно будет трудоустроить футболиста с таким гонораром, так как он явно не входит в планы главного тренера каталонского клуба Хави. Ожидается, что «Барселона» придется снизить цену на футболиста, чтобы найти для него покупателя.