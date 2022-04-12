Люк Де Йонг: «Хочу остаться в «Барселоне», но вопрос не ко мне»

Нападающий «Барселоны» Люк Де Йонг заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне», но многое будет зависеть не от него.

«После этого сезона я рассмотрю свои варианты. Думаю, каждый игрок сказал бы, что предпочел бы остаться в «Барселоне». Это не ко мне вопрос», - сказал футболист в интервью Ziggo Sport.

Ранее сообщалось, что Де Йонг будет выставлен на трансфер в летнее межсезонье. Но последние результаты голландца заставили призадуматься боссов каталонского клуба.

В прошлое воскресенье голландец пришел на помощь команде, забив победный гол в ворота «Леванте». На данный момент он забил шесть голов в 16 матчах Ла Лиги за каталонский гранд и заработал для своей команды шесть очков.