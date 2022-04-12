«Бенфика» присматривается к Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити попал в сферу интересов «Бенфики».

Согласно сообщению от Fichajes, «Бенфика» подумывает над возможностью приобретения Юмтити и рассматривает его как важное дополнение к команде в преддверии предстоящего сезона. Они готовы дать ему шанс восстановить свою лучшую форму на «Эстадио да Луш».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен избавиться от защитника, подверженного травмам, в летнее трансферное окно. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро. Его контракт с «Барселоной» истекает в 2026 году.