«Реал» планирует продлить контракт Модрича по окончании сезона

«Реал» планирует продлить контракт полузащитника Луки Модрича по окончании сезона. Хорвату сейчас 36 лет, но он по-прежнему играет ключевую роль в «королевском» клубе - в этом сезоне на его счету восемь ассистов и три гола.

Однако, действующий контракт Модрича истекает в конце этого сезона, и «Реал Мадрид» еще не решил эту проблему. Но, согласно информации Mundo Deportivo, руководители «Реала» спокойно относятся к ситуации, полагая, что сделка будет заключена до конца этого сезона.

Сообщается, что зарплата Модрича будет главным фактором в заключении сделки, и это не должно быть большой проблемой для «Реала», особенно с учетом того, насколько коротким будет контракт.