Винисиус на пороге побития рекорда Роналду по количеству обводок

Винисиус практически побил рекорд Криштиану Роналду по количеству обводок среди игроков «Реала» за сезон в Ла Лиге.

На данный момент Винисиус совершил 203 обводки, из которых 84 были успешными. Рекорд для игроков «Реала» принадлежит Криштиану Роналду – 205 попыток дриблинга. Таким образом, уже в следующем матче Ла Лиги Винисиус может побить достижение легендарного игрока мадридского клуба.

Как отмечает Sport, бразильский нападающий уступает в Европе лишь еще двум футболистам - Софьяну Буфалю и Аллану Сен-Максимену. Оба имеют на своем счету 212 обводок в этом сезоне.