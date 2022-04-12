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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус на пороге побития рекорда Роналду по количеству обводок

12 Апреля 2022 • 10:04 Комментировать (1)

Винисиус практически побил рекорд Криштиану Роналду по количеству обводок среди игроков «Реала» за сезон в Ла Лиге.

На данный момент Винисиус совершил 203 обводки, из которых 84 были успешными. Рекорд для игроков «Реала» принадлежит Криштиану Роналду – 205 попыток дриблинга. Таким образом, уже в следующем матче Ла Лиги Винисиус может побить достижение легендарного игрока мадридского клуба.

Как отмечает Sport, бразильский нападающий уступает в Европе лишь еще двум футболистам - Софьяну Буфалю и Аллану Сен-Максимену. Оба имеют на своем счету 212 обводок в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Винисиус Жуниор
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