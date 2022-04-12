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Каземиро: Бензема сейчас самый важный игрок «Реала»

12 Апреля 2022 • 09:27 Комментировать

Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро высказался по поводу игры своего одноклубника Карима Бензема.

Каземиро сказал журналистам, что играть вместе с Каримом в одной команде для него честь. Бразилец отметил, что в данный момент именно французский форвард является самым важным игроком «Реала». Полузащитник добавил, что Бензема - важная часть истории «королевского клуба».

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 27 поединков, в которых отметился 24 забитыми мячами и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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