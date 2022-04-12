Анчелотти не хочет тренировать сборную Италии

Опытный наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в разговоре с журналистами рассказал о том, что не горит желанием работать в итальянской сборной.

Карло сказал, что он иногда думает по поводу работы в национальной команде, но ему пока не хочется тренировать всего лишь три дня в году. Анчелотти отметил, что ему пока больше нравится ежедневная работа в клубах, ведь чем больше матчей, тем лучше для тренера.

Напомним, что на данный момент мадридский «Реал» под шефством опытного специалиста уверенно лидирует в испанском чемпионате.