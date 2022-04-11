Трансфер Холанна в «Реал» не состоится

Существует большая вероятность того, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн не переедет в Мадрид будущим летом.

Известный инсайдер Джанлука Да Марцио сообщает, что переговоры между футболистом и клубом были. Флорентино Перес пытался убедить нападающего провести еще один сезон в Дортмунде, а после выкупить его летом 2023 года.

На эту сделку «Реал» готов был выделить 125 млн евро, но футболист отказался от предложения. Он не хочет проводить еще один сезон в Германии.

Мадрид пессимистично настроен на трансфер Холанна. Перес все еще готов оформить сделку, но таковая вряд ли состоится. Единственный вариант: «Реал» не подпишет Килиана Мбаппе и отправит весь финансовый ресурс на Холанна.