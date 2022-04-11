Скауты «Барселоны» просматривают защитника «Штутгарта»

Жоан Лапорта продолжает активную деятельность на рынке трансферов, но финансовые сложности не позволяют президенту «Барселоны» закрыть все цели клуба.

Сегодня журналист спортивного издания Sky Sport Макс Беренбек сообщил о том, что «Барселона» просматривает вариант усиления защитником «Штутгарта». Борна Соса — объект интереса каталонского гранда.

В прошлую пятницу в Германию прилетали представители «Барселоны» (несколько скаутов). Они начали переговорный процесс с агентами, но сделка очень далека от завершения.

В контракте у Сосы прописана сумма отступных — 25 млн евро.

За 23 матча Бундеслиги в текущем розыгрыше защитник забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.