«Реал» хотел прописать штраф для Мбаппе в случае отказа от перехода

Флорентино Перес продолжает объемную работу на рынке трансферов. Испанский функционер предложил подписать альтернативное соглашение Килиану Мбаппе, которое когда-то подписал форвард Криштиану Роналду при переходе из «Манчестер Юнайтед».

Трансфер Роналду был согласован в 2008 году (за год до официального оформления перехода).

Стороны нотариально закрыли сделку, где были оговорены следующие условия: «Манчестер Юнайтед» получит за трансфер 96 млн евро. Если от сделки отказывается сам футболист или клуб, сторона обязана заплатить штраф в размере 30 млн евро.

«Реал» пытался получить подобные гарантии от Мбаппе, однако француз отказался подписывать какие-либо бумаги, о чем сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио. Таким образом, окончательное решение нападающий не принял.