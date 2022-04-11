Левандовски наводит справки об атмосфере в «Барселоне» у своих знакомых

Левандовски крайне недоволен ситуацией, которая на данный момент происходит у него в «Баварии». Поляк принял решение о том, что хотел бы попробовать свои силы в «Барселоне», о чем сообщил в подкасте «Here we Go» инсайдер Фабрицио Романо.

Поведение мюнхенского клуба разочаровало футболиста. Прошлым летом руководители не отпустили Роберта в Париж, отсюда было понимание о получении нового крупного контракта. Сегодня ничего подобного не происходит.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже обсуждает возможный переход с агентом Пини Захави.

Левандовски уже начал наводить справки относительно атмосферы в раздевалке «Барселоны».

Недавно стало известно, что «Барселона» попытается найти 35 — 40 млн евро для зарплаты Левандовски за сезон до уплаты налогов.