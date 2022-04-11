«Реал» приготовил космический бонус и контракт для Мбаппе

Мадридский «Реал» уверен в подписании контракта с Мбаппе, о чем сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Договор с «ПСЖ» действует до июня, стороны достигли устного соглашения. Летом француз станет игроком «сливочных».
Условия для Мбаппе:
- Подписной бонус в размере 100 млн евро.
- Контракт на 50 млн евро за сезон.
На данный момент Флорентино Перес уверен в своем предложении, но Париж всеми силами пытается удержать игрока. Если верить СМИ, Мбаппе предлагают около 200 млн евро подписного бонуса.